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Daimler анонсировал презентацию электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC

Немецкий автомобильный концерн Daimler, возможно, совсем скоро презентует электрической кроссовер Mercedes-Benz EQC, который может опередить конкурента Audi е-tron, анонс которого до сих пор не озвучен.

О приближении даты премьеры уникальной новинки объявили в рамках опубликованного тизера, где можно увидеть некоторые черты передней части кузова кроссовера. Кроме того, Mercedes-Benz EQC имеет целый комплекс продвинутых опций, которые перестанут быть секретом уже 4 сентября. Церемония открытия нового электрического кроссовера состоится в рамках готовящегося мероприятия в Стокгольме, куда уже пригласили участников торжественной церемонии.

Daimler анонсировал презентацию электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC


Несмотря на то, что детали проекта не распространялись в рамках разработки кроссовера на электрическом агрегате, экспертам удалось установить, что здесь инженеры воспользовались отдельными элементами, предусмотренными в концептуальной версии, показанной несколько лет назад в Париже. Аналитики прогнозируют высокий уровень спроса на немецкий кроссовер, впервые оснащенный электрической установкой.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:56
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