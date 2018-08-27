Daimler анонсировал презентацию электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC

О приближении даты премьеры уникальной новинки объявили в рамках опубликованного тизера, где можно увидеть некоторые черты передней части кузова кроссовера. Кроме того, Mercedes-Benz EQC имеет целый комплекс продвинутых опций, которые перестанут быть секретом уже 4 сентября. Церемония открытия нового электрического кроссовера состоится в рамках готовящегося мероприятия в Стокгольме, куда уже пригласили участников торжественной церемонии.Несмотря на то, что детали проекта не распространялись в рамках разработки кроссовера на электрическом агрегате, экспертам удалось установить, что здесь инженеры воспользовались отдельными элементами, предусмотренными в концептуальной версии, показанной несколько лет назад в Париже. Аналитики прогнозируют высокий уровень спроса на немецкий кроссовер, впервые оснащенный электрической установкой.