В России повысят акцизы на бензин с 1 января 2019 года

Вице-премьер России Дмитрий Козак утверждает, что повышение стоимости акцизов на бензин не вызовет возрастание цен. Он пояснил, что правительство использует весь имеющийся набор инструментов, чтобы предотвратить скачек стоимости на бензин и дизтопливо. По информации службы государственной статистики, в начале текущего года средние цены на ГСМ выросли на 8,2% по бензину и на 8,5% - по дизтопливу. В конце мая стоимость топлива превысила уровни 41 - 43 рубля за литр. В правительстве ранее достигли согласия с российскими нефтяными компаниями относительно фиксации стоимости дизтоплива и бензина на уровне 30 мая.По словам Дмитрия Козака, акцизы восстановят в объёмах запланированных с 1 июля текущего года. Данное действие предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающего завода.