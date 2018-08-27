В России повысят акцизы на бензин с 1 января 2019 года
Российским правительством было принято решение с 1 января 2019 года увеличить акцизы на бензин. Они станут выше на 2,7-3,7 тысяч рублей на тонну топлива.
Вице-премьер России Дмитрий Козак утверждает, что повышение стоимости акцизов на бензин не вызовет возрастание цен. Он пояснил, что правительство использует весь имеющийся набор инструментов, чтобы предотвратить скачек стоимости на бензин и дизтопливо. По информации службы государственной статистики, в начале текущего года средние цены на ГСМ выросли на 8,2% по бензину и на 8,5% - по дизтопливу. В конце мая стоимость топлива превысила уровни 41 - 43 рубля за литр. В правительстве ранее достигли согласия с российскими нефтяными компаниями относительно фиксации стоимости дизтоплива и бензина на уровне 30 мая.
По словам Дмитрия Козака, акцизы восстановят в объёмах запланированных с 1 июля текущего года. Данное действие предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающего завода.
Вице-премьер России Дмитрий Козак утверждает, что повышение стоимости акцизов на бензин не вызовет возрастание цен. Он пояснил, что правительство использует весь имеющийся набор инструментов, чтобы предотвратить скачек стоимости на бензин и дизтопливо. По информации службы государственной статистики, в начале текущего года средние цены на ГСМ выросли на 8,2% по бензину и на 8,5% - по дизтопливу. В конце мая стоимость топлива превысила уровни 41 - 43 рубля за литр. В правительстве ранее достигли согласия с российскими нефтяными компаниями относительно фиксации стоимости дизтоплива и бензина на уровне 30 мая.
По словам Дмитрия Козака, акцизы восстановят в объёмах запланированных с 1 июля текущего года. Данное действие предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающего завода.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20