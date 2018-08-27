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Ученые объяснили поведение планеты Нибиру

Ученые рассказали, почему люди время от времени видят в небе некое небесное тело красного цвета, называемое Нибиру. Как оказалось, даже если Планета Х существует, опасность ее столкновения с Землей чрезвычайно мала.

Ученые объяснили поведение планеты Нибиру


В Массачусетском университете выяснили, что, учитывая размеры красной точки, сама Нибиру должна быть в сотни тысяч раз больше Солнца. В то же время, при таких размерах, от Земли ее отделяют миллионы световых лет и соответственно никакой угрозы столь далекий объект не представляет. Учитывая колоссальные размеры объекта, едва ли он сможет беспрепятственно приблизиться к Солнечной системе. Но даже если его путь будет свободен, и Нибиру летит точно в нашу сторону, Солнечная система уже может прекратить свое существование по другим причинам, к примеру, из за расширения солнца.

Уфологи, впрочем, заявляют, что США сбили Нибиру секретной ракетой. При таких размерах даже столкновение со всей солнечной системой едва ли как-то отразилось бы на Планете Х, у ракеты, вне зависимости от мощности, нет и шанса противостоять гиганту.

 
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Наука
Добавил: Юра Качко Сегодня, 12:40
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