Ученые объяснили поведение планеты Нибиру

В Массачусетском университете выяснили, что, учитывая размеры красной точки, сама Нибиру должна быть в сотни тысяч раз больше Солнца. В то же время, при таких размерах, от Земли ее отделяют миллионы световых лет и соответственно никакой угрозы столь далекий объект не представляет. Учитывая колоссальные размеры объекта, едва ли он сможет беспрепятственно приблизиться к Солнечной системе. Но даже если его путь будет свободен, и Нибиру летит точно в нашу сторону, Солнечная система уже может прекратить свое существование по другим причинам, к примеру, из за расширения солнца.Уфологи, впрочем, заявляют, что США сбили Нибиру секретной ракетой. При таких размерах даже столкновение со всей солнечной системой едва ли как-то отразилось бы на Планете Х, у ракеты, вне зависимости от мощности, нет и шанса противостоять гиганту.