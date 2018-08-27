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В Екатеринбурге обнаружили тела двух искалеченных женщин

В Екатеринбурге местные жители сообщили о том, что возле Уктуса нашли двух женщин, скорее всего, их травмы носят криминальный характер. 29-летняя женщина погибла из-за травмы головы и сломанного позвоночника, вторую жертву удалось спасти.

В Екатеринбурге обнаружили тела двух искалеченных женщин


В СК по региону пока не прокомментировали полученные данные, однако горожане обеспокоены произошедшим инцидентом и считают, что в городе может орудовать маньяк.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:30
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