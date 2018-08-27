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«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о разводе Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказал свое мнение о бракоразводных процессах молодых родителей Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца, а также Юлии Щаулиной и Алексея Самсонова.

Заметим, что в текущем году самой популярной новостью стала череда сообщений о разводе той или иной звездной парочки. Многочисленные знаменитости решили окончательно расстаться со своими женами и мужьями именно этим летом.

«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о разводе Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной

Стоит отметить, что Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц не так давно входили в список самых красивых парочек, которые образовались на прославленной телестройке «Дом-2», однако чуть больше двух недель назад молодые люди официально объявили о том, что решили развестись.

Юлия Щаулина, которая этой весной просто-таки мечтала о том, чтобы повенчаться с супругом и отцом своего ребенка Алексеем Самсоновым, на днях получила неопровержимые доказательства того, что муж неоднократно ей изменял. Бывшая участница реалити-шоу тут же заявила, что уже устала от того, что мужчина ее предает и постоянно ходит налево, поэтому подает на развод.

На сегодняшний день звездные семейства готовятся к судебным разбирательствам. Рустам Солнцев решил обратиться и к Валерию, и к Алексею. Бывший участник «Дома-2» заявил, что уже давно понял то, что Блюменкранцу нужна самодостаточная и довольно состоятельная женщина в супруги.

«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о разводе Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной

«Валера заметен только тем, что прекрасно танцует грузинские танцы. Валера, помнишь, да? «Удача, удача, с тобой мы богаче. Нашей с тобой любви мы избранники». Ну, так вот. Тебе нужна удача, чтобы найти богатую девчонку, для которой ты будешь просто танцевать, ну, и «волшебством» заниматься. И она не будет, как Тата, тебя пилить «иди на работу, иди на работу», - заявил многими любимый шоумен Рустам Солнцев.

История же развода Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной продолжает обрастать все новыми и новыми подробностями. Парочке, как оказалось, не удается мирно решить конфликт, который возник в семье.

Девушка не только получила доказательства того, что ее любимый супруг ей неверен, но и обрадовала их в ответ на заявление мужчины о том, что она якобы уже нашла себе нового мужчину и не дает видится родному отцу с наследником.

«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о разводе Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной

Нужно сказать, что Рустама Солнцева не удивили многократные измены Алексея Самсонова. По словам бывшего участника «Дома-2», несмотря на скандальный развод парочки, мужчина уж точно не пропадет. Шоумен даже предложил Леше попробовать свои силы в новой профессии.

«Вторая пара - Юлька Щаулина и Леха Самсонов. Леха известный знаток женских тел. Юлька поймала его на эротической переписке и прогнала. Лех, ну ты тоже не пропадешь, зная твою страсть к женщинам. Слушай, кем бы ты мог быть? А, кстати! Гинекологом. Тогда бы ты ушел в работу с головой. Ты знаешь, я всегда на твоей стороне», - посоветовал Рустам Солнцев своему другу Алексею Самсонову.

Нужно сказать, что многие телезрители скандального реалити-шоу «Дом-2» уверены в том, что совсем скоро на телепроект вернется и Алексей Самсонов, и Валерий Блюменкранц.

«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о разводе Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной

«Меня почему-то даже не удивит то, если на «Доме-2» опять появится и Леша Самсонов, и Валерий Блюменкранц! Уже давно заметила, что рано или поздно практически все разведенки телепроекта возвращаются в Периметр!», «А я давно уже обратила внимание на то, что в этом году очень много звездных разводов! Очень жалко мне Тату и Юлию! Хорошие девушки!», «Нужно было и Юле, и Тате раньше думать! У Самсонова вообще есть еще один ребенок и он никогда не скрывал, что любит ходить налево, а Блюменкранцу просто жена очень богатая нужна и тогда он будет золотым мужем!», - продолжают писать преданные поклонники прославленного телепроекта «Дом-2» в Сети.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:48
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