АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут особые биомаркеры
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

В компании JAC рассказали о новинках на Московском автосалоне

Представители китайской компании JAC сообщили о том, что на Московском автосалоне будут представлены четыре автомобиля бренда. В России данный автопроизводитель больше известен в качестве изготовителя грузовых автомобилей.

Автосалон в Москве откроется 29 августа, на стенде китайской компании автолюбители смогут увидеть кроссоверы JAC S3, JAC S5, полностью электрический хэтчбек JAC iEV7S и пикап JAC T6. В частности, модель JAC S3 будет представлена в той версии, которая доступна на рынке Поднебесной, а автомобиль JAC S5 продемонстрируют в качестве рестайлинговой модификации.

В компании JAC рассказали о новинках на Московском автосалоне


Самой ожидаемой новинкой марки является рамный пикап JAC T6, его продажи должны начаться в России до окончания текущего года. В то время как электрический хэтчбек JAC iEV7S на российском рынке особой популярностью вряд ли будет пользоваться. При этом у нового электрокара есть своё преимущество, его запас хода составляет 320 километров.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова и Алена Шишкова неожиданно
Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый
Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут
Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд
Daimler анонсировал презентацию электрического
Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских
NASA показали на видео визуализацию смены дня и
Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали
В компании JAC рассказали о новинках на
В России повысят акцизы на бензин с 1 января 2019
Любовь Успенская пригрозила лишить единственную
В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с
В Москве 14-летняя школьница умерла от
«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2»
Хейтеры посмеялись над «мужиками в памперсах» в
"Появится через 6 месяцев": Уфологи рассказали
Эксперты составили ТОП-3 нержавеющих автомобилей
В Екатеринбурге обнаружили тела двух искалеченных
Ученые: Сон более 8 часов опаснее недосыпания
Кардиолог: София Ротару могла пережить
Windows 95 можно будет запускать в виде
Фанаты расплакались после поздравления Ксении
Первые конфликты, обман и разочарование: С чего
В Samsung Galaxy Note 9 обновили кнопки Bixby для
Meizu 16 получил новый цвет Mirror Blue
Ученые: "Живые" йогурты могут быть опасны для
Александра Гозиас назвала Антона Гусева «бомжарой»
Дочь Эдуарда Успенского: «Всю жизнь он
«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр
В сети замечен рендер автомобиля Lada Grand FL
Просмотреть все новости