В компании JAC рассказали о новинках на Московском автосалоне

Автосалон в Москве откроется 29 августа, на стенде китайской компании автолюбители смогут увидеть кроссоверы JAC S3, JAC S5, полностью электрический хэтчбек JAC iEV7S и пикап JAC T6. В частности, модель JAC S3 будет представлена в той версии, которая доступна на рынке Поднебесной, а автомобиль JAC S5 продемонстрируют в качестве рестайлинговой модификации.Самой ожидаемой новинкой марки является рамный пикап JAC T6, его продажи должны начаться в России до окончания текущего года. В то время как электрический хэтчбек JAC iEV7S на российском рынке особой популярностью вряд ли будет пользоваться. При этом у нового электрокара есть своё преимущество, его запас хода составляет 320 километров.