NASA показали на видео визуализацию смены дня и ночи на поверхности Луны

Публикация видео была приурочена к празднованию 60-летия NASA. Авторы данного проекта решили назвать ролик документальным фильмом. Также создатели видеоработы предполагают, что с ее помощью пользователям Сети предоставится возможность исследовать Луну и оценить, как именно изменяется вид ее в условиях дня и ночи.Видео имеет в большом количестве крупные планы, благодаря которым можно увидеть множество кратеров на естественном спутнике Земли, а также возвышенности и низины. Данный ролик уже успели просмотреть белее 140 тысяч пользователей Сети.