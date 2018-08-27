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NASA показали на видео визуализацию смены дня и ночи на поверхности Луны

Сотрудники NASA на канале YouTube опубликовали ролик, который показывает смену дня и ночи на естественном спутнике Земли. Благодаря спутникам специалистам удалось сделать подборку видов Луны.

NASA показали на видео визуализацию смены дня и ночи на поверхности Луны


Публикация видео была приурочена к празднованию 60-летия NASA. Авторы данного проекта решили назвать ролик документальным фильмом. Также создатели видеоработы предполагают, что с ее помощью пользователям Сети предоставится возможность исследовать Луну и оценить, как именно изменяется вид ее в условиях дня и ночи.



Видео имеет в большом количестве крупные планы, благодаря которым можно увидеть множество кратеров на естественном спутнике Земли, а также возвышенности и низины. Данный ролик уже успели просмотреть белее 140 тысяч пользователей Сети.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40
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