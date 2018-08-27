В Москве 14-летняя школьница умерла от передозировки наркотиками после секса

Перед смертью погибшая находилась дома у 43-летнего мужчины. Как стало известно после его допроса, он уже был знаком с погибшей какое-то время, девушка приехала к нему на такси по собственному желанию. Также допрос показал, что между ними был секс, по завершению которого погибшая приняла опиаты. Далее некто вынес ее на улицу. Под подозрением находятся как 43-летний безработный владелец квартиры, так и водитель такси. Так или иначе, таксист поехал в аптеку за лекарствами, но девушка погибла до его возвращения, после чего водитель скрылся, его поиски продолжаются.Хозяин квартиры, где девушка и приняла яд, сперва показал сотрудникам правоохранительных органов фальшивый паспорт, его настоящую личность выяснили по отпечаткам пальцев. Оказалось, он ранее был замечен в мошенничестве. Впрочем, мать погибшей была осведомлена о встречах дочки с этим человеком.