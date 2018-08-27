Фанаты расплакались после поздравления Ксении Бородиной Курбану Омарову
Два дня назад супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров отмечал свой 38-день рождения, и первой в Сети его поздравила жена, чем довела до слез своих подписчиков.
Трогательный пост Бородиной привел в умиление ее фанатов, ведь в публикации Ксения очередной раз призналась в любви своему супругу и «обожающему» своих детей отцу.
Поклонники присоединились к поздравлениям ведущей телестройки и пожелали паре счастья и «еще деток».
«Наши кумиры, дающие большой опыт молодым семьям. Будьте всегда вместе счастливы и надеемся, что дождёмся от вас ещё деток», «Моя самая любимая пара, с днем рождения, счастья и море любви», - писали в комментариях фолловеры, признаваясь, что не смогли сдержать слез от таких проникновенных слов.
Впрочем, некоторые подписчики не разделили общего восторга и напомнили всем о супружеских изменах Курбана и отметили, что «нельзя так на публику все выставлять».
Трогательный пост Бородиной привел в умиление ее фанатов, ведь в публикации Ксения очередной раз призналась в любви своему супругу и «обожающему» своих детей отцу.
Поклонники присоединились к поздравлениям ведущей телестройки и пожелали паре счастья и «еще деток».
«Наши кумиры, дающие большой опыт молодым семьям. Будьте всегда вместе счастливы и надеемся, что дождёмся от вас ещё деток», «Моя самая любимая пара, с днем рождения, счастья и море любви», - писали в комментариях фолловеры, признаваясь, что не смогли сдержать слез от таких проникновенных слов.
Впрочем, некоторые подписчики не разделили общего восторга и напомнили всем о супружеских изменах Курбана и отметили, что «нельзя так на публику все выставлять».
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52