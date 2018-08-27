Фанаты расплакались после поздравления Ксении Бородиной Курбану Омарову

Трогательный пост Бородиной привел в умиление ее фанатов, ведь в публикации Ксения очередной раз призналась в любви своему супругу и «обожающему» своих детей отцу.Поклонники присоединились к поздравлениям ведущей телестройки и пожелали паре счастья и «еще деток»., - писали в комментариях фолловеры, признаваясь, что не смогли сдержать слез от таких проникновенных слов.Впрочем, некоторые подписчики не разделили общего восторга и напомнили всем о супружеских изменах Курбана и отметили, что «».