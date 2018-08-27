Первые конфликты, обман и разочарование: С чего началось телешоу «Замуж за Бузову»

«Сегодня посмотрела концовку этой первой серии, и очень удивлена тому, на сколько в реальной жизни Оля выглядит старше своих лет. Глубокие носогубки, морщины в области глаз, тонна штукатурки на лице... какой-то ужас!», «Кто на что смотрит, видимо, у кого что внутри. А я заметила, какая она милая, глубокая, приятная, искренняя и умная взрослая леди. Ее приятно слушать, и смотреть на нее тоже приятно, и ведет себя она очень достойно!», «Корчит из себя неземную красавицу королевну, но увы даже макияжами и прочим гримом не скрыть некрасивое лицо; а шоу такое же... и постанова как и холостяки!!!», - пишут телезрители о новом реалити-шоу «Замуж за Бузову» в Сети.



Началось реалити-шоу, которого ждала вся Россия, в том числе и главная его героиня – Ольга Бузова. 26 августа стартовал телепроект «Замуж за Бузову». 15 мужчин пришли на шоу побороться за сердце одной из самых завидных невест страны.Стоит подчеркнуть, что еще когда реалити-шоу только было анонсировано, многочисленные телезрители телеканала «ТНТ» сравнили его с многим любимым романтическим шоу под названием «Холостяк». Впрочем, есть на новом телепроекте одно значительное отличие. Известно, что каждую неделю один из участников телешоу сможет покинуть проект «Замуж за Бузову» самостоятельно, по собственному желанию.Добровольно покидая телепрокт, участник «Замуж за Бузову» может получить денежное вознаграждение, то есть мужчины будут уходить не с пустыми руками. В первую неделю претендентам на руку и сердце Ольги Бузовой предлагали уйти из реалити-шоу и забрать с собой домой сто тысяч рублей. Сообщается, что с каждой неделей это «приданное», названное «суммой искушения», будет повышаться.К слову, вчера, в первой серии нового телепроекта «Замуж за Бузову» этому искушению никто из мужчин не поддался. Отметим, что участников подобрали для Ольги Бузовой абсолютно разных. Начиная от долларового миллионера, музыканта, звездного фитнес-тренера и заканчивая татуированным веганом, братьями-близнецами и знакомым прославленной поющей телеведущей.После того, как все претенденты на сердце Ольги Бузовой, познакомились с главной героиней телешоу, наступило время для личных бесед. Первым, кого на откровенный разговор пригласила знаменитость, оказался ее знакомый – Акбар. 24-летний молодой человек так и не смог внятно и конкретно ответить теледиве на вопрос, зачем он пришел на реалити.В это самое время в основном месте сбора всех участников телепроекта мужчины продолжали знакомиться друг с другом за бокалом шампанского. В определенный момент между звездным фитнес-тренером Александром и долларовым миллионером Евгением возник конфликт, который удалось разрешить без драки только благодаря возвращению Ольги Бузовой.Во время откровенных бесед отличились еще несколько мужчин: 38-летний предприниматель Евгений, который очень понравился поющей телеведущей. Оказывается, что у участника уже было два брака и имеется два ребенка. Этот момент очень испугал Ольгу. 26-летний веган смог покорить сердце Бузовой своей добротой, а также желанием спасти всех животных на земле.Впрочем, особенно выделился на общем фоне участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» 33-летний бизнесмен Денис, который занимается изготовлением сыра. Именно этому мужчине единственному удалось при встрече поцеловать Ольгу. Подметим, что всем остальным претендентам на свое сердце и руку Бузова весьма жестко отказывала.Также Денис был единственным мужчиной, который подготовил поющей телеведущей подарок. Молодой человек принес с собой сыр, который своими руками красиво украсил и назвал свой подарок «Бузиком».Ближе к концу первого выпуска «Замуж за Бузову» стало известно, что все это время в общей комнате для сбора участников находилась младшая сестра Ольги – Анна. Брюнетка, надев черную маску, не только скрыла то, кем она является, но и перевоплотилась в настоящую официантку. Так родственнице Бузовой удалось подслушать практически всё, о чем говорили парни.К примеру, Анна рассказала своей старшей сестре, что ее знакомый Акбар открыто и местами даже откровенно и пошло флиртовал буквально со всеми официантками. Ольге Бузовой такое поведение не понравилось, поэтому она без лишних слов отправила молодого человека домой.Также поющую телеведущую насторожили старания и ухаживания бизнесмена Дениса. По словам Ольги, заботу 33-летнего мужчины она восприняла как продуманный ход. Впрочем, искреннее восхищение в глазах участника позволило Бузовой, как оказалось, расставить всё по своим местам.По правилам нового реалити-шоу «Замуж за Бузову», чтобы оставить того или иного участника на телепроекте, Ольга Бузова должна его поцеловать. В результате вчера домой знаменитость отправила сразу пятеро мужчин. А десять молодых людей, которые остались на шоу, продолжают бороться за руку и сердце теледивы, только уже не в России, а в Италии.