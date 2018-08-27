Любовь Успенская пригрозила лишить единственную дочь наследства

Недавно в эфире программы «Ты не поверишь!» исполнительница призналась, что уже довольно давно мечтает о внуках. Но единственная дочка певицы пока занята своим творчеством и не торопится с детьми. Любовь Успенская сообщила, что пригрозила Татьяне лишить ее наследства, если она не сделает певицу бабушкой в ближайшие 2 года. Но 29-летняя дочка заявила, что еще не готова стать матерью.Напомним, что Любовь Успенская родила наследницу в 35 лет. Татьяна пишет картины и проводит персональные выставки, играет на фортепиано, а также занимается йогой. На данные момент исполнительница со своей дочерью находится в курортном городке Марбелья в Испании.