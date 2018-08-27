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Любовь Успенская пригрозила лишить единственную дочь наследства

Любовь Успенская мечтает стать бабушкой и решила пригрозить единственной дочери. Певица заявила, что если Татьяна не родит до 2020 года, знаменитость лишит ее наследства.

Любовь Успенская пригрозила лишить единственную дочь наследства

Недавно в эфире программы «Ты не поверишь!» исполнительница призналась, что уже довольно давно мечтает о внуках. Но единственная дочка певицы пока занята своим творчеством и не торопится с детьми. Любовь Успенская сообщила, что пригрозила Татьяне лишить ее наследства, если она не сделает певицу бабушкой в ближайшие 2 года. Но 29-летняя дочка заявила, что еще не готова стать матерью.

Любовь Успенская пригрозила лишить единственную дочь наследства

Напомним, что Любовь Успенская родила наследницу в 35 лет. Татьяна пишет картины и проводит персональные выставки, играет на фортепиано, а также занимается йогой. На данные момент исполнительница со своей дочерью находится в курортном городке Марбелья в Испании.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:08
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