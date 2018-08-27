Эксперты составили ТОП-3 нержавеющих автомобилей на вторичном рынке РФ

Возглавляет ТОП автомобиль Audi A6 C4, который на рынке подержанных авто в России стоит приличных денег. Данная модель считается неплохой машиной среди представительского класса с хорошим оснащением и достойными техническими характеристиками, а также не досаждает своим владельцам с такой проблемой, как коррозия и ржавчина.Второе место рейтинга занимает Peugeot 307, который покупатели незаслуженно обходят стороной. Репутация у автомобиля неважная, но за те деньги, которые обычно просят продавцы, машина имеет вполне хорошее оснащение, достаточно высокий комфорт и устойчивый к ржавчине кузов, частично покрытый оцинковкой.Замыкает тройку лидеров Opel Astra G, эта модель в линейке производителя считается наиболее удачной. За сравнительно небольшую стоимость покупателям предлагается современный автомобиль при неплохом оснащении и с устойчивым к коррозии кузовом.