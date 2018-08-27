Meizu 16 получил новый цвет Mirror Blue

Meizu 16 работает на базе процессора Snapdragon 845 и 4 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Вместе с ними устанавливают ПЗУ на 64 и 128 гигабайт. Представители компании отмечают, что применение небольшого объема постоянной памяти обусловлено возможностью подключения внешнего накопителя размером до 1 терабайта.На передней панели Meizu 16 разместиться дисплей на 6,5 дюйма. Над ним установили селфи-камеру с разрешением в 20 мегапикселей. Аналогичные параметры имеет и основное записывающее устройство, состоящее из двух модулей. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3,75 тысячи миллиампер часов.Визуально Meizu 16 полностью соответствует всем канонам современных смартфонов, имея округлые края и плоский корпус. В России устройство должно появиться уже к концу текущего года.