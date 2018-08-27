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Meizu 16 получил новый цвет Mirror Blue

Смартфон Meizu 16, презентованный 8 августа, получит новый вариант цвета Mirror Blue. Его главной особенностью является зеркальная поверхность покрытая особым составом голубого оттенка.

Meizu 16 получил новый цвет Mirror Blue


Meizu 16 работает на базе процессора Snapdragon 845 и 4 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Вместе с ними устанавливают ПЗУ на 64 и 128 гигабайт. Представители компании отмечают, что применение небольшого объема постоянной памяти обусловлено возможностью подключения внешнего накопителя размером до 1 терабайта.

На передней панели Meizu 16 разместиться дисплей на 6,5 дюйма. Над ним установили селфи-камеру с разрешением в 20 мегапикселей. Аналогичные параметры имеет и основное записывающее устройство, состоящее из двух модулей. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3,75 тысячи миллиампер часов.

Визуально Meizu 16 полностью соответствует всем канонам современных смартфонов, имея округлые края и плоский корпус. В России устройство должно появиться уже к концу текущего года.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:31
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