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Александра Гозиас назвала Антона Гусева «бомжарой»

На днях Александра Гозиас довольно критично высказалась в адрес бывшего участника реалити-шоу Антона Гусева. Она считает, что внешность Гусева в последнее время не очень привлекательна и выглядит он как "потасканный бомж".

Экс-участница «Дом-2» Саша Гозиас уже давно не является членом команды телестройки, но ее интерес как к проекту, так и к своим бывшим коллегам не ослабевает.

Александра Гозиас назвала Антона Гусева «бомжарой»

На вопрос о ее отношении к экс-участникам реалити-шоу Виктории Романец и Антону Гусеву, Саша ответила жестко.

Причем к Виктории у нее особых претензий нет, тогда как Антон вызывает у нее лишь насмешку.

«Гусев как бомжара сейчас выглядит. Какой-то нечесаный, небритый, непомытый…», - отмечает Саша.

Александра Гозиас назвала Антона Гусева «бомжарой»

Гозиас считает, что внешность Гусева в последнее время не очень привлекательна и выглядит он как "потасканный бомж". Также возмущена Александра постоянными напоминаниями Антона о собственном богатстве и успешности.

Экс-участница «Дом-2» уверена, что действительно состоятельные люди выглядят не так как Гусев и порекомендовала молодому человеку не «вешать лапшу на уши» своим поклонникам.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15
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