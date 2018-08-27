Александра Гозиас назвала Антона Гусева «бомжарой»

Экс-участница «Дом-2» Саша Гозиас уже давно не является членом команды телестройки, но ее интерес как к проекту, так и к своим бывшим коллегам не ослабевает.На вопрос о ее отношении к экс-участникам реалити-шоу Виктории Романец и Антону Гусеву, Саша ответила жестко.Причем к Виктории у нее особых претензий нет, тогда как Антон вызывает у нее лишь насмешку., - отмечает Саша.Гозиас считает, что внешность Гусева в последнее время не очень привлекательна и выглядит он как "потасканный бомж". Также возмущена Александра постоянными напоминаниями Антона о собственном богатстве и успешности.Экс-участница «Дом-2» уверена, что действительно состоятельные люди выглядят не так как Гусев и порекомендовала молодому человеку не «вешать лапшу на уши» своим поклонникам.