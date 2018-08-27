В Samsung Galaxy Note 9 обновили кнопки Bixby для отключения

С помощью bxActions обладатель смартфона может установить виртуального помощника, который сможет открыть любое приложение и создать снимок экрана. Обновленная кнопка Bixby запускает Google Assistant, а также совершает около 30 действий. В Samsung Galaxy Note 9 пока работают не все функции, но это, скорее всего, временные неполадки.Приложения для отключения виртуального помощника или установки большего количества ярлыков могут использовать обладатели Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+. Данные функции становятся активными при двойном нажатии Bixby.