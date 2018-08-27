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«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов о новом романе

Бывший участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов опроверг слухи о том, что у него появилась новая возлюбленная.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что не так давно 36-летний Александр Гобозов стал абсолютно свободным мужчиной и именно поэтому уже сейчас экс-звезда телепроекта принялся активно флиртовать с девушками.

«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов о новом романе

Телезрители «Дома-2» уверены, что уверенности в себе Александру придает тот факт, что в последнее время он очень сильно похудел. По мнению некоторых фанатов реалити, Гобозов не только хорошо исхудал, но и похорошел. Совершенно недавно бывший участник телестройки окончательно поставил точку в отношениях с Ольгой Жариковой.

Стоит отметить, что уходя из «Дома-2», Александр Гобозов во всеуслышание заявлял, что нашел ту единственную, с которой хочет не только создать в ближайшее время семью, но и обзавестись еще одним наследником. После расставания парочки за периметром прошло не так много времени, а 36-летнего мужчину уже видели в компании еще одной экс-звезды телепроекта – Анастасии Толстихиной.

Как стало известно, Анастасия Толстихина прошлые выходные провела в компании Александра Гобозова и его родителей, в загородном доме в подмосковном Наро-Фоминске. Именно поэтому на сегодняшний день многочисленные телезрители «Дома-2» считают, что бывшие участники закрутили роман. Более того, масла в огонь подлила и близкая подруга Насти – Дарья Друзьяк.

По словам Дарьи, Гобозов проявлял симпатию к Толстихиной, еще будучи в отношениях с Жариковой, и именно поэтому Александр и Ольга очень часто спорили и конфликтовали. Друзьяк также добавила, что сразу же после расставания молодой человек принялся оказывать девушке знаки внимания и еще активней говорить о своих чувствах.

«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов о новом романе

«Сейчас они проводят все свободное время вместе, постоянно видятся. Вчера она даже поехала к нему», - заявила Дарья Друзьяк.

Несмотря на то, что в Сети есть информация о том, что Анастасия очень понравилась родителям Александра, Гобозов продолжает отрицать начало новых отношений.

«Просто нас видели вместе, мы с Настей вместе работаем, снимали сторис, отсюда и слухи», - заявил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

Напомним, что в начале текущей недели в социальных сетях появилась информация о том, что Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили окончательно расстаться. По слухам, 24-летняя девушка, отдыхая в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, активно флиртовала с незнакомым мужчиной, у которого даже сидела на коленях.

«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов о новом романе

Многие телезрители «Дома-2» хорошо знают отношение Александра к подобным вещам. Сейчас Гобозов продолжает заявлять, что Ольга ему изменила и именно поэтому он разорвал с ней отношения.

Еще законная супруга 36-летнего мужчины – Алиана Гобозова (Устиненко) также уже успела высказать свое мнение по поводу расставания бывшего возлюбленного и его новой пассии.

По словам обворожительной брюнетки, в том, что произошло, виновата целиком и полностью именно Ольга, так как во время свадьбы Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес Жарикова устроила своему избраннику настоящий скандал ревности. 24-летняя девушка еще тогда начала говорить, что на самом деле уже не любит мужчину и планирует в ближайшее время поставить в этих отношениях жирную точку.

«Это слухи!»: Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов о новом романе

К слову, сам Александр Гобозов до сих пор не может наладить хорошие отношения с бывшей еще законной супругой Алианой Устиненко. Звездное семейство реалити-шоу «Дом-2» то и дело скандалит из-за общего наследника Роберта. По словам бывшего участника, его экс-жена плохо присматривает за его сыном, сама же девушка против того, чтобы возле ее ребенка находилась какая-то другая женщина.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:44
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