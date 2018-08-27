Дочь Эдуарда Успенского: «Всю жизнь он поддерживал секту»

Эдуард Успенский запомнился в обществе как талантливый писатель, создатель Чебурашки и других сказочных персонажей. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием, но 14 августа ушел из жизни.Родственники Эдуарда Успенского на программе "Ты не поверишь" рассказали некоторые шокирующие подробности из его личной жизни. Дочь Татьяна уверяет, что отец со второй женой Еленой отправили ее на 4 года на принудительное лечение в секту, где детей били. Отец знал о жестоком обращении, но поддерживал секту всю жизнь. Также, по словам Татьяны, Эдуард Успенский был тираном и жестоко обращался с родными.Книги Эдуарда Успенского для детей стали популярными не только в России, но и далеко за рубежом. Дочь писателя молчала, так как не хотела порочить имя отца, но сейчас с ужасом вспоминает свое детство и родительский дом.