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В сети замечен рендер автомобиля Lada Grand FL

Первый рендер Lada Granta FL появился в Сети. Дизайнеры представили, судя по всему, завершенный вариант автомобиля, дебют которого состоится в рамках Московского международного автосалона, между 29 августа и 9 сентября.

В сети замечен рендер автомобиля Lada Grand FL


Внешность автомобиля и ранее попадала на снимки, однако действительно ли он находится в разработке, было под вопросом. Впрочем, технические характеристики все еще находятся в тайне. При разработке художники брали седан Granta. Изображается новая Lada с новыми порогами, массивными бамперами, отдаленно напоминая Subaru Impreza. Также дизайнеры из X-Tomi Design показали автомобиль в ярко-красном цвете. Возможно, Granta FL действительно будет представлена с необычным глянцевым окрасом на предстоящей выставке. Диски фирмы Barracuda отлично дополняют дизайнеркое решение.

Не смотря на сокрытие технических характеристик, эксперты утверждают, что автомобиль будет оснащен 145 лошадиными силами и двигателем объемом 1,8 литра.

 
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Авто
Добавил: Юра Качко Сегодня, 08:42
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