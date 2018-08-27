В сети замечен рендер автомобиля Lada Grand FL

Внешность автомобиля и ранее попадала на снимки, однако действительно ли он находится в разработке, было под вопросом. Впрочем, технические характеристики все еще находятся в тайне. При разработке художники брали седан Granta. Изображается новая Lada с новыми порогами, массивными бамперами, отдаленно напоминая Subaru Impreza. Также дизайнеры из X-Tomi Design показали автомобиль в ярко-красном цвете. Возможно, Granta FL действительно будет представлена с необычным глянцевым окрасом на предстоящей выставке. Диски фирмы Barracuda отлично дополняют дизайнеркое решение.Не смотря на сокрытие технических характеристик, эксперты утверждают, что автомобиль будет оснащен 145 лошадиными силами и двигателем объемом 1,8 литра.