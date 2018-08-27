Ксения Бородина: Мы с Ольгой Бузовой не подруги

"Уже показывали пилот, и он понравился зрителям. Мы обсуждаем разные острые жизненные ситуации с двух позиций, каждая из нас имеет свою точку зрения и отстаивает ее. Такая программа возникла из-за мнения, что мы с Олей постоянно в состоянии если не борьбы, то противостояния. Мы с Олей Бузовой не подруги, но и не враги. Мы коллеги. Мы общаемся, обсуждаем рабочие моменты", - в частности говорит Ксения Бородина.

Не секрет, что многих его фанатов беспокоят отношения Ксении с "соперницей" и соведущей по проекту Ольгой Бузовой.Отвечая на вопросы, Бородина отметила, что с 20 августа вышло шоу "Бородина против Бузовой". Пилотный проект, который понравился зрителям, дал понять, что две девушки обсуждают разные стороны жизни.Именно там у них как раз различные точки зрения и можно видеть, что они с Ольгой, отнюдь, не друзья.