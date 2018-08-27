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Помолодевшая Алла Пугачева восхитила поклонников на новом фото

Поклонники Аллы Пугачёвой обсуждают фотографию, на которой она запечатлена с молодыми фанатами. Примадонна в джинсах и бейсболке выглядит на пару десятков лет моложе своих лет.

В социальной сети Instagram накануне появился снимок, который, по всей видимости, был сделан внезапно. На нём артистка позирует с фанатами, одетая в молодёжные джинсы, мастерку и бейсболку. Пользователи интернета в комментариях отметили, что на этом фото Алла Борисовна выглядит посвежевшей и помолодевшей.

Помолодевшая Алла Пугачева восхитила поклонников на новом фото


Фотографии, сделанные «без подготовки», поклонников знаменитостей радуют больше всего, ведь на них звёзды предстают в качестве простых людей. Примадонна отечественной эстрады не стала исключением, фанаты певицы подчеркнули, что молодёжная одежда звезде идёт больше, чем вычурные наряды.

В последнее время в образе Аллы Пугачёвой наблюдаются перемены, то её запечатлеют в «пижамном» костюме, то заметят в дерзких кожаных шортах. Создаётся впечатление, что кружева и рюши она оставила в прошлом и многим почитателям знаменитости это нравится.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:32
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