NASA разработало карту окутывающих Землю пылевых облаков

Каждый день мы перемещаемся от одного пыльного облака к другому. В воздухе содержится очень много различных примесей - это пылевые выделения, выбрасывающиеся тяжёлой промышленностью, углеродная сажа от пожаров в лесу и соль, которую ветром приносит с моря. Обычно люди не видят этого распылённого мусора, но его отчётливо можно рассмотреть со спутников и с наземных сенсоров NASA. На снимках, сделанных при помощи Земной обсерватории, отображаются облака с мелкими частицами, которые невооружённым взглядом рассмотреть не представляется возможным.Специалисты из космического агентства изучили данные, собранные с наземных датчиков и разных спутников, создав карту с цветным изображением пылевых масс, обозначая их территорию распространения. Для отображения некоторых образований вокруг Земли эксперты использовали точные математические вычисления, опираясь на данные разных источников. Таким образом им удалось определить места с самыми плотными концентрациями свободных частиц в атмосфере, образующих облака в настоящее время.