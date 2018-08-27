NASA разработало карту окутывающих Землю пылевых облаков
Специалисты NASA разработали карту, демонстрирующую пылевые облака вокруг Земли. Тучи, состоящие из мелких свободных частиц, буквально окутывают поверхность планеты.
Каждый день мы перемещаемся от одного пыльного облака к другому. В воздухе содержится очень много различных примесей - это пылевые выделения, выбрасывающиеся тяжёлой промышленностью, углеродная сажа от пожаров в лесу и соль, которую ветром приносит с моря. Обычно люди не видят этого распылённого мусора, но его отчётливо можно рассмотреть со спутников и с наземных сенсоров NASA. На снимках, сделанных при помощи Земной обсерватории, отображаются облака с мелкими частицами, которые невооружённым взглядом рассмотреть не представляется возможным.
Специалисты из космического агентства изучили данные, собранные с наземных датчиков и разных спутников, создав карту с цветным изображением пылевых масс, обозначая их территорию распространения. Для отображения некоторых образований вокруг Земли эксперты использовали точные математические вычисления, опираясь на данные разных источников. Таким образом им удалось определить места с самыми плотными концентрациями свободных частиц в атмосфере, образующих облака в настоящее время.
Каждый день мы перемещаемся от одного пыльного облака к другому. В воздухе содержится очень много различных примесей - это пылевые выделения, выбрасывающиеся тяжёлой промышленностью, углеродная сажа от пожаров в лесу и соль, которую ветром приносит с моря. Обычно люди не видят этого распылённого мусора, но его отчётливо можно рассмотреть со спутников и с наземных сенсоров NASA. На снимках, сделанных при помощи Земной обсерватории, отображаются облака с мелкими частицами, которые невооружённым взглядом рассмотреть не представляется возможным.
Специалисты из космического агентства изучили данные, собранные с наземных датчиков и разных спутников, создав карту с цветным изображением пылевых масс, обозначая их территорию распространения. Для отображения некоторых образований вокруг Земли эксперты использовали точные математические вычисления, опираясь на данные разных источников. Таким образом им удалось определить места с самыми плотными концентрациями свободных частиц в атмосфере, образующих облака в настоящее время.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:52