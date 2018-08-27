Google разработали новую призванную заменить Android операционную систему

Сами разработчики о новой операционной системе подробности не сообщают, а вот инсайдеры обнародовали некоторые данные. В частности, стало известно, что проекту дали название Fuchsia OS, изначально его рассматривали в качестве экспериментального варианта, но вскоре руководство компании утвердило его как приоритетную разработку на ближайшие несколько лет.Первые устройства на базе новой операционной системы должны появиться в 2021-2022 годах, одновременно в Google начнут производить гаджеты, предназначенные для умных домов. Fuchsia OS получит модульную структуру и будет с легкостью масштабироваться. Ожидается, что в 2023 году на глобальном рынке появятся первые мобильные телефоны с новой ОС. По мнению экспертов, речь идёт о продвинутом программном обеспечении, его потенциала хватит, как минимум, на 15 лет.Поскольку Android полностью себя исчерпал, специалисты решили разработать новую операционную систему, которая придёт ему на смену. Прежняя платформа имеет много минусов, особенно разработчикам становится сложно решать проблемы с безопасностью.