Специалисты отмечают значительное падение цен на Samsung Galaxy S9

Более двух десятков магазинов продают модель южнокорейского флагмана по сниженной цене. Также отмечается и реализация «серых» устройств, без соответствующей официальной гарантии на территории РФ. После их покупки за гарантию полностью отвечает магазин. Из-за подобного ценника многие покупатели вынуждены были отказаться от его покупки.Из-за падения цены на Samsung Galaxy S9 у большинства людей появилась возможность покупки флагманского смартфона. Как показывает анализ рынка, в настоящее время цена на мобильное устройство данного класса начинается с отметки 39650 рублей, что дешевле на 20000 рублей от показателя при старте продаж.