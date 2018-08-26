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Специалисты отмечают значительное падение цен на Samsung Galaxy S9

В настоящее время на рынке признан самым лучшим смартфоном Samsung Galaxy S9, его продажи в России стартовали в марте 2018 года. Как выяснили специалисты издания AKKet.com, в последнее время цена на гаджет значительно упала.

Более двух десятков магазинов продают модель южнокорейского флагмана по сниженной цене. Также отмечается и реализация «серых» устройств, без соответствующей официальной гарантии на территории РФ. После их покупки за гарантию полностью отвечает магазин. Из-за подобного ценника многие покупатели вынуждены были отказаться от его покупки.
Специалисты отмечают значительное падение цен на Samsung Galaxy S9


Из-за падения цены на Samsung Galaxy S9 у большинства людей появилась возможность покупки флагманского смартфона. Как показывает анализ рынка, в настоящее время цена на мобильное устройство данного класса начинается с отметки 39650 рублей, что дешевле на 20000 рублей от показателя при старте продаж.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:40
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