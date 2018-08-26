В Красноярске голый парень в балаклаве пробежал по Коммунальному мосту
В Красноярске по Коммунальному мосту пробежал голый парень. Судя по опубликованному в Сети ролику, он проспорил друзьям.
На снятых кадрах видно, что полностью голый парень, прикрывшись тарелкой и в балаклаве, совершает забег по Коммунальному мосту. Следом за ним двигаются два парня в одежде. "Оператор" действа со смехом снимет происходящее. Через время Голый подходит к нему и бьет ложкой по тарелке.
В соцсети "ВКонтакте" пользователи, просмотревшие видео, разделились на два лагеря. Одни одобрили поступок парня, а другие возмутились и предложили полицейским разобраться.
На снятых кадрах видно, что полностью голый парень, прикрывшись тарелкой и в балаклаве, совершает забег по Коммунальному мосту. Следом за ним двигаются два парня в одежде. "Оператор" действа со смехом снимет происходящее. Через время Голый подходит к нему и бьет ложкой по тарелке.
В соцсети "ВКонтакте" пользователи, просмотревшие видео, разделились на два лагеря. Одни одобрили поступок парня, а другие возмутились и предложили полицейским разобраться.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:26