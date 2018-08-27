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Ученые рассказали про способы избежать переедания при соблюдении диеты

Ученые определили новые способы, которые помогут избежать переедания людям сидящим на диете. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном издании.

Ученые института Скриппса изучали в 2010 году связь между пищевыми привычками и гормонами. В ходе эксперимента лабораторных крыс кормили продуктами с высоким содержанием калорий. Для одной группы подопытных пища была доступна круглосуточно, другая ела в течение четырех часов. Как показали результаты, грызуны начинали страдать ожирением и зависимостью при неограниченном доступе к еде. Продукты оказывают аналогичное воздействие и на людей. При поедании пищи организм вырабатывает дофамин, называемый гормоном удовольствия. При падении в организме его уровня человек испытывает депрессию и начинает активно заедать подавленное состояние, при этом ощущая улучшение. Таким образом и возникает зависимость.
Ученые рассказали про способы избежать переедания при соблюдении диеты


Сидящим на диете людям ученые рекомендуют перетерпеть симптомы зависимости и взять себя в руки на несколько недель. За это время восстановится гормональный фон, после которого тяга к перееданию пройдет.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:00
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