Ученые рассказали про способы избежать переедания при соблюдении диеты

Ученые института Скриппса изучали в 2010 году связь между пищевыми привычками и гормонами. В ходе эксперимента лабораторных крыс кормили продуктами с высоким содержанием калорий. Для одной группы подопытных пища была доступна круглосуточно, другая ела в течение четырех часов. Как показали результаты, грызуны начинали страдать ожирением и зависимостью при неограниченном доступе к еде. Продукты оказывают аналогичное воздействие и на людей. При поедании пищи организм вырабатывает дофамин, называемый гормоном удовольствия. При падении в организме его уровня человек испытывает депрессию и начинает активно заедать подавленное состояние, при этом ощущая улучшение. Таким образом и возникает зависимость.Сидящим на диете людям ученые рекомендуют перетерпеть симптомы зависимости и взять себя в руки на несколько недель. За это время восстановится гормональный фон, после которого тяга к перееданию пройдет.