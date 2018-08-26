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Экстрасенс рассказала о будущем отношений Влада Соколовского и Риты Дакоты

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем отношений Влада Соколовского и Риты Дакоты, которые на данный момент находятся в состоянии развода.
Экстрасенс рассказала о будущем отношений Влада Соколовского и Риты Дакоты

По словам экстрасенса Кажетты Ахметжановой, причиной разрыва стала именно измена, которая со стороны Соколовского была не единожды. Хотя и сами звезды не скрывают причину, многие поклонники считают это все пиаром. Экстрасенс сказала, что парень очень популярен и вокруг него всегда поклонницы. Он сам считает, что измена это нормально. В будущем же он будет вымаливать на коленях прощение у жены, а она в свою очередь ради ребенка даст ему еще шанс.

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова сказала также, что ситуация не поменяется, Соколовский продолжит изменять, но сразу на некоторое время успокоится. Сами же отношения пары будут все время находиться в нестабильном состоянии: расстались - сошлись.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:42
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