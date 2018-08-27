Эксперты прогнозируют значительное подорожание смартфонов из-за технологии 5G
Эксперты пришли к единому мнению, что все новые смартфоны, в которых будет применена технология 5G, будут стоить значительно дороже существующих моделей.
Основной причиной данной тенденции определена необходимость приобретения дополнительных лицензий, которые будут обязаны выплачивать производители всех продвинутых смартфонов. К технологии 5G с каждым годом повышается интерес, только соответствующую лицензию, дающую право выпуска новых смартфонов, приобрели всего несколько крупных компаний.
Уплатив специальные взносы, могут приблизиться к 5G и остальные бренды, чем привлекут новых клиентов, предложив максимально быстрый интернет на продвинутых устройствах. Конкретные суммы оплаты лицензии пока не опубликованы.
Основной причиной данной тенденции определена необходимость приобретения дополнительных лицензий, которые будут обязаны выплачивать производители всех продвинутых смартфонов. К технологии 5G с каждым годом повышается интерес, только соответствующую лицензию, дающую право выпуска новых смартфонов, приобрели всего несколько крупных компаний.
Уплатив специальные взносы, могут приблизиться к 5G и остальные бренды, чем привлекут новых клиентов, предложив максимально быстрый интернет на продвинутых устройствах. Конкретные суммы оплаты лицензии пока не опубликованы.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:01