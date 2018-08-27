Эксперты прогнозируют значительное подорожание смартфонов из-за технологии 5G

Основной причиной данной тенденции определена необходимость приобретения дополнительных лицензий, которые будут обязаны выплачивать производители всех продвинутых смартфонов. К технологии 5G с каждым годом повышается интерес, только соответствующую лицензию, дающую право выпуска новых смартфонов, приобрели всего несколько крупных компаний.Уплатив специальные взносы, могут приблизиться к 5G и остальные бренды, чем привлекут новых клиентов, предложив максимально быстрый интернет на продвинутых устройствах. Конкретные суммы оплаты лицензии пока не опубликованы.