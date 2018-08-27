Открыта методика определения истории прошлой жизни человека

Отмечается тот факт, что все респонденты помнили свое состояние в прошлом цикле существования. Само открытие указывает на то, что необходимо изучать более детально теорию перевоплощения, которая содержит многочисленные вопросы, без рациональных ответов.Специалисты рассказали, что респонденты уверенно определяли откуда начали путешествия между жизнями. Сами опрошенные рассказывали, что их души сначала преодолевали путь через тоннель к далекому свету небес. На следующем этапе они встречали наставников и близких из прошлой жизни. Все завершалось перемещением в тело младенца, в которое попадали они через совершенно другой тоннель.