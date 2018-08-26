В Екатеринбурге нашли труп девушки и ее раненую подругу
В Екатеринбурге утром 26 августа были обнаружены две девушки, одна из которых была мертва. Вторую с тяжкими травмами доставили в больницу, где поместили в реанимацию.
На данный момент есть информация, что погибшей было 29 лет, травмированной 28 лет. Их обнаружили на склоне Уктуса. Правоохранители на телах обоих девушек зафиксировали тяжелые травмы, в том числе и черепно-мозговую. Что с ними случилось не сообщается, а также следователи не раскрывают подробности в интересах следствия.
По факту произошедшего начато расследование обстоятельств открытого уголовного делопроизводства.
На данный момент есть информация, что погибшей было 29 лет, травмированной 28 лет. Их обнаружили на склоне Уктуса. Правоохранители на телах обоих девушек зафиксировали тяжелые травмы, в том числе и черепно-мозговую. Что с ними случилось не сообщается, а также следователи не раскрывают подробности в интересах следствия.
По факту произошедшего начато расследование обстоятельств открытого уголовного делопроизводства.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:25