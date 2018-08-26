В Екатеринбурге нашли труп девушки и ее раненую подругу

На данный момент есть информация, что погибшей было 29 лет, травмированной 28 лет. Их обнаружили на склоне Уктуса. Правоохранители на телах обоих девушек зафиксировали тяжелые травмы, в том числе и черепно-мозговую. Что с ними случилось не сообщается, а также следователи не раскрывают подробности в интересах следствия.По факту произошедшего начато расследование обстоятельств открытого уголовного делопроизводства.