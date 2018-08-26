В Псковской области труп мужчины два дня лежал у жилых домов

Смерть человека была зафиксирована, оформлена и документы переданы родственникам. Однако по неустановленным причинам до сих пор мертвого человека никто не забрал. Он остался лежать на улице возле дома. Некоторые пользователи соцсети предложили свою помощь в доставке трупа в местный морг.В тоже время глава Богословского сельсовета рассказала, что вопросом занимаются, тело забрали и отвезли в морг.