В Псковской области труп мужчины два дня лежал у жилых домов
В Пестово (Псковская область) у станции Абросово Пестовского района два дня пролежал труп мужчины. Информацию сообщили в соцсети "ВКонтакте".
Смерть человека была зафиксирована, оформлена и документы переданы родственникам. Однако по неустановленным причинам до сих пор мертвого человека никто не забрал. Он остался лежать на улице возле дома. Некоторые пользователи соцсети предложили свою помощь в доставке трупа в местный морг.
В тоже время глава Богословского сельсовета рассказала, что вопросом занимаются, тело забрали и отвезли в морг.
Смерть человека была зафиксирована, оформлена и документы переданы родственникам. Однако по неустановленным причинам до сих пор мертвого человека никто не забрал. Он остался лежать на улице возле дома. Некоторые пользователи соцсети предложили свою помощь в доставке трупа в местный морг.
В тоже время глава Богословского сельсовета рассказала, что вопросом занимаются, тело забрали и отвезли в морг.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:04