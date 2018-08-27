Ученые: Активных и ленивых людей отличает анатомия мозга

Эксперты исследовали мозг 264 мужчин и женщин методом магнитно-резонансной томографии. Далее участники отвечали на вопросы, связанные с их способностями контролировать свои действия. Как показали результаты, у ленивых людей увеличенное миндалевидное тело, по сравнению с индивидуумами, которые более активны. Причем вышеуказанный орган является центром управления в головном мозге, связанным со страхом или эмоциями.Ученые рассказали, что люди с большим Аmygdaloideum всеми силами стремятся отложить выполнение задачи, без уважительных причин. Причем действия человека могут изменяться со временем, опираясь на прошлый опыт.