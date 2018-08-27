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Ученые: Активных и ленивых людей отличает анатомия мозга

Новые исследования ученых указывают, что существующие различия между активными и ленивыми и людьми вызваны анатомией мозга. Соответствующая статья опубликована на страницах sciencealert.com.

Эксперты исследовали мозг 264 мужчин и женщин методом магнитно-резонансной томографии. Далее участники отвечали на вопросы, связанные с их способностями контролировать свои действия. Как показали результаты, у ленивых людей увеличенное миндалевидное тело, по сравнению с индивидуумами, которые более активны. Причем вышеуказанный орган является центром управления в головном мозге, связанным со страхом или эмоциями.
Ученые: Активных и ленивых людей отличает анатомия мозга


Ученые рассказали, что люди с большим Аmygdaloideum всеми силами стремятся отложить выполнение задачи, без уважительных причин. Причем действия человека могут изменяться со временем, опираясь на прошлый опыт.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:02
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