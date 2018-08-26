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В Иркутске девушка чуть не упала с балкона 6 этажа

В Иркутске девушка чуть не упала с балкона с 6 этажа. Ее назад в квартиру затащил мужчина, который находился с ней в тот момент.
В Иркутске девушка чуть не упала с балкона 6 этажа

Как рассказали очевидцы, 26 августа по улице Пискунова девушка в белых штанах по неизвестным причинам перелезла через балкон и свесилась в низ. Собиралась ли она прыгать или же так кого-то пугала информации нет. Ее несколько минут назад пытался затащить мужчина, которому все таки это удалось. Очевидцы вызвали полицию, но правоохранители к месту подъехали через час. На данный момент нет данных, что же толкнуло молодую особу на такой шаг.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:00
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