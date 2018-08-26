В Иркутске девушка чуть не упала с балкона 6 этажа

Как рассказали очевидцы, 26 августа по улице Пискунова девушка в белых штанах по неизвестным причинам перелезла через балкон и свесилась в низ. Собиралась ли она прыгать или же так кого-то пугала информации нет. Ее несколько минут назад пытался затащить мужчина, которому все таки это удалось. Очевидцы вызвали полицию, но правоохранители к месту подъехали через час. На данный момент нет данных, что же толкнуло молодую особу на такой шаг.