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Инсайдер: У Леонида Агутина появилась молодая любовница

Не так давно в Сети прошел слух о том, что у известного певца Леонида Агутина появилась молодая любовница. Поклонники пребывают в недоумении.
Инсайдер: У Леонида Агутина появилась молодая любовница

Супруга Леонида Агутина Анжелика Варум в своем блоге опубликовала очень грустное стихотворение, которое говорит о душевной боли певицы. Читатели стали подозревать пару в разрыве союза. И через некоторое время в сети появилась информация о молодой любовнице Леонида Агутина.

Любовницей, которую приписывают певцу, является молодая и харизматичная Элина Чага. Пара познакомилась на отборочном туре в шоу талантов «Голос». Девушка покорила Агутина своей красотой и умением эффективно подать себя. Увидев в ней большой потенциал, певец, не раздумывая, взял ее по свое «крыло». Когда съемки шоу закончились, Агутин и Чага продолжили сотрудничество за пределами кулис.

Поклонники заподозрили в сотрудничестве Агутина и его подопечной нечто большее, чем просто работу. «Подогрел» слухи источник, который пожелал остаться анонимным, рассказавший пользователям, что на 50 юбилее певца Элина Чага стала активно уделять Агутину внимание, когда законная супруга артиста уехала домой. Певец отвечал девушке взаимностью и совершенно не смущался удивленных взглядов гостей юбилея.

Однако нашлись поклонники, которые не стали принимать эту информацию за «чистую монету». Они предполагают, что эта история придумана специально, чтобы подогреть внимание к молодой, начинающей свою карьеру исполнительнице.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00
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