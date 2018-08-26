Уфолог на поверхности Марса обнаружил древнеримский сосуд

Специалист в области уфологии на своем сайте написал, что он рассматривал фотоснимки поверхности Марса и увидел нечто похожее на древнюю глиняную бутылку. По его мнению, она напоминала 2000-летний сосуд, который использовали когда-то в древнем Риме. Эксперт показал снимок с коричневой поверхностью Марса и фото того самого сосуда, чей образ он рассмотрел.Сам он не стал выдвигать предположения, как этот предмет мог оказаться на поверхности Красной планеты.