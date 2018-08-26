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«Ничего такая бабуля»: 29-летняя Полина Диброва станет бабушкой

Полина Диброва станет бабушкой в 29 лет. Произошел такой поворот событий из-за солидной разницы в возрасте, ее супругу Дмитрию Диброву 59 лет.

Полина уже успешно выполняет роль многодетной матери. Воспитывает она троих детей - Илью, Федора и Александра. Но обстоятельства складываются так, что ее миссия на этом не заканчивается. Совсем скоро девушке предстоит играть роль «доброй бабули». Узнала молодая супруга артиста о скором радостном событии в Монако, во время семейного отдыха. Полина восприняла ситуацию с юмором, обнародовав фото в своем аккаунте, где она запечатлена в обтягивающей футболке, подчеркивая прекрасные формы, при этом все сопровождается словами - «Ничего такая бабуля».
«Ничего такая бабуля»: 29-летняя Полина Диброва станет бабушкой


Полина поспешила спросить своих подписчиков, может ли она справиться успешно с новой ролью. Большинство из них девушку поздравили и выразили ей словесную поддержку.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:58
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