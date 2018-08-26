В Красноярске упавший с Октябрьского моста мужчина выжил

ЧП имело место быть 25 августа. Неизвестный мужчина упал с моста и сам смог выбраться на берег. На место была вызвана бригада спасателей и медиков, но к момент их прибытия его уже не было. Они обследовали местность, но, видимо, упавший ушел домой самостоятельно, не дожидаясь приезда медиков.Известно также, что со "Столбов" была произведена эвакуация троих людей, которые получили травмы, спасатели помогли двоим туристам, заблудившимся на Черной сопке.