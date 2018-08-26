Синоптики рассказали, когда похолодает в Красноярске

В понедельник в Красноярске будет температура воздуха до +29 градусов, а также может пройти дождь. Уже ночью температура опустится до 15 градусов тепла. Во вторник температура опустится на три градуса, но уже без осадков. До конца недели температура будет снижаться на 1-2 градуса и 31 августа столбик термометра по прогнозам будет показывать +21 днем и +10 ночью. Ожидается дождь.На 1 сентября синоптики прогнозируют в Красноярске +19 градусов и дождь.