Синоптики рассказали, когда похолодает в Красноярске
Синоптики рассказали, что август в Красноярске будет весь теплым, а с 1 сентября в регион придут дожди и значительное похолодание. Информация получена от специалистов красноярского Гидрометцентра.
В понедельник в Красноярске будет температура воздуха до +29 градусов, а также может пройти дождь. Уже ночью температура опустится до 15 градусов тепла. Во вторник температура опустится на три градуса, но уже без осадков. До конца недели температура будет снижаться на 1-2 градуса и 31 августа столбик термометра по прогнозам будет показывать +21 днем и +10 ночью. Ожидается дождь.
На 1 сентября синоптики прогнозируют в Красноярске +19 градусов и дождь.
В понедельник в Красноярске будет температура воздуха до +29 градусов, а также может пройти дождь. Уже ночью температура опустится до 15 градусов тепла. Во вторник температура опустится на три градуса, но уже без осадков. До конца недели температура будет снижаться на 1-2 градуса и 31 августа столбик термометра по прогнозам будет показывать +21 днем и +10 ночью. Ожидается дождь.
На 1 сентября синоптики прогнозируют в Красноярске +19 градусов и дождь.
Общество
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 16:45