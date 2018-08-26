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В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Как сообщает Гидрометцентр в Москве, 27 августа объявляется “желтый” уровень погодной опасности. Шанс появления пожаров повышен.

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности


“Желтым” уровнем называют потенциально опасную стихию, в данном случае повышенную температуру. Это говорит о том, что присутствует некий шанс, выше среднего, возникновения пожаров на территории Москвы. По прогнозам синоптиков температура воздуха 27 числа в столице будет составлять от 26 до 28 градусов по Цельсию. Также местами может быть облачно, без осадков. Ветер буде двигаться со скоростью 5 до 10 метров в секунду.

Данные о климатических условиях на 27 число не кажутся слишком опасными, однако согласно статистическим данным при подобной температуре и скорости ветра, шанс возникновения пожара достаточно высок. Предполагается, что причиной тому могут стать не только климатические условия, но и халатность некоторых людей.

 
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Добавил: Юра Качко Сегодня, 16:25
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