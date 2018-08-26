В Новокузнецке Suzuki сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло в десять утра 26 августа на перекрестке улиц Кирова и Спартака. Автомобиль Suzuki поворачивал на зеленый свет светофора, но но водитель-женщина не заметила пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу тоже на зеленый свет светофора. В результате наезда пенсионерку отбросило на пять метров.Пострадавшая осталась жива, ее с тяжелыми травмами доставили в отделение больницы. На место также выезжали сотрудники полиции и спасатели.