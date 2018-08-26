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Джеймс Бонд снова будет сражаться с «русским врагом»

К 25 юбилею знаменитой «бондианы» режиссеры подбирают российского актера на роль харизматичного, мстительного и властного «русского врага». Съемки нового «Бонда» начнутся в декабре текущего года.


Джеймс Бонд снова будет сражаться с «русским врагом»


С «русским врагом» Джеймс Бонд последний раз сражался в «бондиане» «И целого мира мало», с тех пор прошло около 20 лет. А последний фильм о Бонде был выпущен три года тому назад, когда Бонд уничтожил целую организацию «Спектр» вместе с ее главарем. Сегодня авторы вернули в сценарий идею борьбы с «русскими врагами», ведь по их замыслу новое зло должно прийти из Восточной Европы, а бороться с ним будет опять всеми любимый и узнаваемый Дэниел Крейг.

На этот раз сценаристам придется сделать врага для агента 007 более изобретательным, изощренным и коварным, ведь в предыдущих фильмах злодеи весьма примитивны. Также продюсеры находятся в поисках девушки для Бонда, и вероятнее всего, это будет актриса с российскими корнями. Критики отмечают, что появление русского человека в «бондиане» поднимет кассовые сборы картины в России до предела. Кого и на какую роль подберут продюсеры фильма, можно будет увидеть уже в декабре.

 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:45
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