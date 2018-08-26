На трассе Барнаул-Новосибирск под Новосибирском в страшном ДТП погиб ребенок

На 42-м километре трассы Р-256 водитель УАЗа не справился с управлением и его вынесло на встречку. Там он врезался в автомобиль Nissan Note, от сильного удара "Патриот" перевернулся на крышу. На данный момент известно, что в салоне УАЗа находился семилетний ребенок, который погиб на месте от полученных травм. Также в числе пострадавших значатся 4 человека: оба водителя и два пассажира из двух авто.На месте образовалась пробка, работают правоохранители.