На трассе Барнаул-Новосибирск под Новосибирском в страшном ДТП погиб ребенок
Между Бердском и Искитимом на трассе Барнаул-Новосибирск в ДТП погибла семилетняя девочка. Там произошло лобовое столкновение УАЗ "Патриота" и Nissan Note.
На 42-м километре трассы Р-256 водитель УАЗа не справился с управлением и его вынесло на встречку. Там он врезался в автомобиль Nissan Note, от сильного удара "Патриот" перевернулся на крышу. На данный момент известно, что в салоне УАЗа находился семилетний ребенок, который погиб на месте от полученных травм. Также в числе пострадавших значатся 4 человека: оба водителя и два пассажира из двух авто.
На месте образовалась пробка, работают правоохранители.
На 42-м километре трассы Р-256 водитель УАЗа не справился с управлением и его вынесло на встречку. Там он врезался в автомобиль Nissan Note, от сильного удара "Патриот" перевернулся на крышу. На данный момент известно, что в салоне УАЗа находился семилетний ребенок, который погиб на месте от полученных травм. Также в числе пострадавших значатся 4 человека: оба водителя и два пассажира из двух авто.
На месте образовалась пробка, работают правоохранители.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:48