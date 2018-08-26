Эксперт определил четыре варианта действия людей при встрече с пришельцами

Вторжение инопланетных цивилизаций на Землю будет сопровождаться таинственными радиосигналами, при этом можно будет наблюдать в атмосфере зонды и корабли, а также обнаружить формы микроорганизмов внеземного происхождения. Второй этап потребует от людей принятия решения, относительно необходимости реагировать и отвечать на сигналы пришельцев. Также потребуется оценка уровня биологических угроз.Третий уровень опасности представлен сообщениями от внеземных цивилизаций, которые несут угрозу своим содержанием, расшифровать их не в состоянии самые передовые инновационные технологии Земли. Четвертое и самое важное указывает, что враждебно настроенную расу победить человечество может совместными усилиями. Только сложившаяся геополитическая обстановка затрудняет объединение всех стран.