Эксперт определил четыре варианта действия людей при встрече с пришельцами
Британский эксперт, бывший сотрудник Минобороны, определил четыре варианта действий для людей в случае встречи с пришельцами. Специалист отметил, что в NASA уже разработаны методы планетарной защиты, но технологии строго засекречены.
Вторжение инопланетных цивилизаций на Землю будет сопровождаться таинственными радиосигналами, при этом можно будет наблюдать в атмосфере зонды и корабли, а также обнаружить формы микроорганизмов внеземного происхождения. Второй этап потребует от людей принятия решения, относительно необходимости реагировать и отвечать на сигналы пришельцев. Также потребуется оценка уровня биологических угроз.
Третий уровень опасности представлен сообщениями от внеземных цивилизаций, которые несут угрозу своим содержанием, расшифровать их не в состоянии самые передовые инновационные технологии Земли. Четвертое и самое важное указывает, что враждебно настроенную расу победить человечество может совместными усилиями. Только сложившаяся геополитическая обстановка затрудняет объединение всех стран.
Вторжение инопланетных цивилизаций на Землю будет сопровождаться таинственными радиосигналами, при этом можно будет наблюдать в атмосфере зонды и корабли, а также обнаружить формы микроорганизмов внеземного происхождения. Второй этап потребует от людей принятия решения, относительно необходимости реагировать и отвечать на сигналы пришельцев. Также потребуется оценка уровня биологических угроз.
Третий уровень опасности представлен сообщениями от внеземных цивилизаций, которые несут угрозу своим содержанием, расшифровать их не в состоянии самые передовые инновационные технологии Земли. Четвертое и самое важное указывает, что враждебно настроенную расу победить человечество может совместными усилиями. Только сложившаяся геополитическая обстановка затрудняет объединение всех стран.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:20