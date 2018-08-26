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Эксперт определил четыре варианта действия людей при встрече с пришельцами

Британский эксперт, бывший сотрудник Минобороны, определил четыре варианта действий для людей в случае встречи с пришельцами. Специалист отметил, что в NASA уже разработаны методы планетарной защиты, но технологии строго засекречены.

Вторжение инопланетных цивилизаций на Землю будет сопровождаться таинственными радиосигналами, при этом можно будет наблюдать в атмосфере зонды и корабли, а также обнаружить формы микроорганизмов внеземного происхождения. Второй этап потребует от людей принятия решения, относительно необходимости реагировать и отвечать на сигналы пришельцев. Также потребуется оценка уровня биологических угроз.
Эксперт определил четыре варианта действия людей при встрече с пришельцами


Третий уровень опасности представлен сообщениями от внеземных цивилизаций, которые несут угрозу своим содержанием, расшифровать их не в состоянии самые передовые инновационные технологии Земли. Четвертое и самое важное указывает, что враждебно настроенную расу победить человечество может совместными усилиями. Только сложившаяся геополитическая обстановка затрудняет объединение всех стран.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:20
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