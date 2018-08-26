В Москве на улице Подвойской обнаружили труп 14-летней девочки

На месте, где был найден труп девочки, правоохранители изъяли камеры видеонаблюдения, на которых увидели, что неизвестный мужчина рано утром выносит тело ребенка. Он был найден и задержан. В ходе допроса мужчина рассказал, что умершая является его знакомой. она пришла к нему вечером и попросилась переночевать из-за неблагоприятной обстановки дома. Ночью ей стало плохо и он уехал в аптеку за медикаментами. когда приехал, то обнаружил труп девочки. Он испугался и решил вынести на улицу мертвую знакомую.В ходе обычка его квартиры правоохранители обнаружили поддельные документы удостоверения личности, несколько упаковок неизвестных таблеток, много БДСМ-игрушек и следы крови на белье.