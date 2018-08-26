В Москве на улице Подвойской обнаружили труп 14-летней девочки
В Москве на улице Подвойской обнаружили труп 14-летней девочки. Прибывшие на место медики, предварительно установили, что ребенок захлебнулся рвотой.
На месте, где был найден труп девочки, правоохранители изъяли камеры видеонаблюдения, на которых увидели, что неизвестный мужчина рано утром выносит тело ребенка. Он был найден и задержан. В ходе допроса мужчина рассказал, что умершая является его знакомой. она пришла к нему вечером и попросилась переночевать из-за неблагоприятной обстановки дома. Ночью ей стало плохо и он уехал в аптеку за медикаментами. когда приехал, то обнаружил труп девочки. Он испугался и решил вынести на улицу мертвую знакомую.
В ходе обычка его квартиры правоохранители обнаружили поддельные документы удостоверения личности, несколько упаковок неизвестных таблеток, много БДСМ-игрушек и следы крови на белье.
На месте, где был найден труп девочки, правоохранители изъяли камеры видеонаблюдения, на которых увидели, что неизвестный мужчина рано утром выносит тело ребенка. Он был найден и задержан. В ходе допроса мужчина рассказал, что умершая является его знакомой. она пришла к нему вечером и попросилась переночевать из-за неблагоприятной обстановки дома. Ночью ей стало плохо и он уехал в аптеку за медикаментами. когда приехал, то обнаружил труп девочки. Он испугался и решил вынести на улицу мертвую знакомую.
В ходе обычка его квартиры правоохранители обнаружили поддельные документы удостоверения личности, несколько упаковок неизвестных таблеток, много БДСМ-игрушек и следы крови на белье.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:21