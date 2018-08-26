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Софию Ротару срочно госпитализировали после выступления на частном концерте

После выступления на частном концерте в городе Уфе певице Софии Ротару стало плохо. Из-за резкого повышения давления была вызвана скорая помощь, специалисты которой приняли решение о срочной госпитализации.

Причины, вызвавшие резкое ухудшение здоровья, не уточняются. Из сообщений концертного директора Ротару известно, что находится она сейчас в Уфе, только никаких комментариев относительно информации о состоянии здоровья и госпитализации певицы не озвучено.
Софию Ротару срочно госпитализировали после выступления на частном концерте


Также известно, что направили певицу в одну из медицинских клиник Уфы. Медицинскому персоналу больницы запретили сообщать какую-либо информацию о состоянии здоровья народной артистки.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:00
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