Софию Ротару срочно госпитализировали после выступления на частном концерте
После выступления на частном концерте в городе Уфе певице Софии Ротару стало плохо. Из-за резкого повышения давления была вызвана скорая помощь, специалисты которой приняли решение о срочной госпитализации.
Причины, вызвавшие резкое ухудшение здоровья, не уточняются. Из сообщений концертного директора Ротару известно, что находится она сейчас в Уфе, только никаких комментариев относительно информации о состоянии здоровья и госпитализации певицы не озвучено.
Также известно, что направили певицу в одну из медицинских клиник Уфы. Медицинскому персоналу больницы запретили сообщать какую-либо информацию о состоянии здоровья народной артистки.
Причины, вызвавшие резкое ухудшение здоровья, не уточняются. Из сообщений концертного директора Ротару известно, что находится она сейчас в Уфе, только никаких комментариев относительно информации о состоянии здоровья и госпитализации певицы не озвучено.
Также известно, что направили певицу в одну из медицинских клиник Уфы. Медицинскому персоналу больницы запретили сообщать какую-либо информацию о состоянии здоровья народной артистки.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:00