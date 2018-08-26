Софию Ротару срочно госпитализировали после выступления на частном концерте

Причины, вызвавшие резкое ухудшение здоровья, не уточняются. Из сообщений концертного директора Ротару известно, что находится она сейчас в Уфе, только никаких комментариев относительно информации о состоянии здоровья и госпитализации певицы не озвучено.Также известно, что направили певицу в одну из медицинских клиник Уфы. Медицинскому персоналу больницы запретили сообщать какую-либо информацию о состоянии здоровья народной артистки.