Андрей Малахов опубликовал фото своего падения на сцене

Публикация от @malakhov007 23 Авг 2018 в 12:39 PDT

На фото телеведущий лежит на сцене, а под ним бумаги с текстом, снизу подпись “Ooops.. I did it again” (Ой, я сделал это снова), как отсылка к одноименной песне. Запись становится все более популярной в сети, число лайков уже приближается к отметке 30 000. Таким образом Андрей поддерживает флешмоб #fallingstars2018 (падающие звезды), который заключается в публикации знаменитостями снимков, на которых они упали или оступились. Флешмоб был впервые запущен DJ Smash в конце июня 2018 года. На снимке музыкант упал перед трапом самолета.На текущий момент больше 5 000 людей поучаствовали в челлэндже, среди них помимо знаменитостей также и простые люди. Малахов лично передал эстафету для участия во флешмобе Тине Канделаки, Ксении Собчак, Роме Желудю, дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории, певице и актрисе Елене Север.