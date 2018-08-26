АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Андрей Малахов опубликовал фото своего падения на сцене

Андрей Малахов выложил в Instagram фото со своей новой программы, на котором шоумен лежит на сцене после падения. Фото подписано "Ooops I did it again"

Андрей Малахов опубликовал фото своего падения на сцене


На фото телеведущий лежит на сцене, а под ним бумаги с текстом, снизу подпись “Ooops.. I did it again” (Ой, я сделал это снова), как отсылка к одноименной песне. Запись становится все более популярной в сети, число лайков уже приближается к отметке 30 000. Таким образом Андрей поддерживает флешмоб #fallingstars2018 (падающие звезды), который заключается в публикации знаменитостями снимков, на которых они упали или оступились. Флешмоб был впервые запущен DJ Smash в конце июня 2018 года. На снимке музыкант упал перед трапом самолета.

На текущий момент больше 5 000 людей поучаствовали в челлэндже, среди них помимо знаменитостей также и простые люди. Малахов лично передал эстафету для участия во флешмобе Тине Канделаки, Ксении Собчак, Роме Желудю, дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории, певице и актрисе Елене Север.

Публикация от @malakhov007


 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Юра Качко Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт определил четыре варианта действия людей
Специалисты отмечают значительное падение цен на
Андрей Малахов опубликовал фото своего падения на
Том Харди подписал контракт на три фильма о Веноме
Джеймс Бонд снова будет сражаться с «русским
В Красноярске голый парень в балаклаве пробежал
В Уфе прохожих пугал лежащий на проезжей части
Экстрасенс рассказала о будущем отношений Влада
В Екатеринбурге нашли труп девушки и ее раненую
В Псковской области труп мужчины два дня лежал у
В Красноярске упавший с Октябрьского моста
Уфолог на поверхности Марса обнаружил
В Иркутске девушка чуть не упала с балкона 6 этажа
Синоптики рассказали, когда похолодает в
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной
В Новокузнецке Suzuki сбил женщину на пешеходном
На трассе Барнаул-Новосибирск под Новосибирском в
В Москве на улице Подвойской обнаружили труп
Софию Ротару срочно госпитализировали после
В Тель-Авиве представили первый в мире складной
Любовь Успенская раскрыла тайну своей молодости
NASA опубликовали фото газовой туманности в форме
IPhone не вошел в число самых продаваемых товаров
В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5
Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1
В Уфе Софию Ротару попала в реанимацию
Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный
Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый
Эмир Кустурица посетил Крым и спел в пещере
Один из самых перспективных проектов Google не
Просмотреть все новости