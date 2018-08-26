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В Тель-Авиве представили первый в мире складной автомобиль City Transformer

В ходе проведения техновыставки «Инновационная неделя», проходящей в Тель-Авиве, представлена модель первого в мире складного автомобиля. Двухместный вариант авто назван разработчиком - City Transformer.

Новинку доставили на второй этаж выставки в кабине обычного пассажирского лифта. Многими экспертами уже отмечен City Transformer, как главный экспонат «Инновационной недели».
В Тель-Авиве представили первый в мире складной автомобиль City Transformer


При весе 450 килограммов автомобиль разгоняется до скорости 90 км/ч. В сложенном виде он занимает в ширину не более метра. При этом достаточно нажать одну кнопку, чтобы разложить или сложить его колесную базу. Производитель уже запланировал разработку беспилотного варианта на базе модели City Transformer.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:25
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