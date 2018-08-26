В Тель-Авиве представили первый в мире складной автомобиль City Transformer

Новинку доставили на второй этаж выставки в кабине обычного пассажирского лифта. Многими экспертами уже отмечен City Transformer, как главный экспонат «Инновационной недели».При весе 450 килограммов автомобиль разгоняется до скорости 90 км/ч. В сложенном виде он занимает в ширину не более метра. При этом достаточно нажать одну кнопку, чтобы разложить или сложить его колесную базу. Производитель уже запланировал разработку беспилотного варианта на базе модели City Transformer.