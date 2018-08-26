В Тель-Авиве представили первый в мире складной автомобиль City Transformer
В ходе проведения техновыставки «Инновационная неделя», проходящей в Тель-Авиве, представлена модель первого в мире складного автомобиля. Двухместный вариант авто назван разработчиком - City Transformer.
Новинку доставили на второй этаж выставки в кабине обычного пассажирского лифта. Многими экспертами уже отмечен City Transformer, как главный экспонат «Инновационной недели».
При весе 450 килограммов автомобиль разгоняется до скорости 90 км/ч. В сложенном виде он занимает в ширину не более метра. При этом достаточно нажать одну кнопку, чтобы разложить или сложить его колесную базу. Производитель уже запланировал разработку беспилотного варианта на базе модели City Transformer.
Новинку доставили на второй этаж выставки в кабине обычного пассажирского лифта. Многими экспертами уже отмечен City Transformer, как главный экспонат «Инновационной недели».
При весе 450 килограммов автомобиль разгоняется до скорости 90 км/ч. В сложенном виде он занимает в ширину не более метра. При этом достаточно нажать одну кнопку, чтобы разложить или сложить его колесную базу. Производитель уже запланировал разработку беспилотного варианта на базе модели City Transformer.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:25