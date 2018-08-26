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Любовь Успенская раскрыла тайну своей молодости

Почитатели творчества королевы шансона Любовь Успенской с завидной регулярностью обвиняют певицу в «реконструкции» своей внешности. Певица решила рассказать, как именно ухаживает за собой.


Любовь Успенская раскрыла тайну своей молодости


Многочисленные поклонники певицы и шансон дивы Любовь Успенской обвиняют ее в злоупотреблении услуг пластической хирургии. В частности это видно по лицу певицы даже невооруженным глазом. На нем нет ни единой морщинки, заметно преобразилась форма носа, и изменился разрез глаз. Успенская решила прокомментировать обвинения и подозрения в свой адрес. Отметив, что сегодня есть множество процедур в салонах красоты, которые помогают поддерживать кожу лица в тонусе и выглядеть на 10 лет моложе. Дочь Успенской Татьяна подтверждает слова матери и всецело поддерживает ее на многочисленных процедурах

Но такое опровержение не убедило почитателей певицы, они по прежнему не верят тому, что над ее чертами лица не работали хирурги. Большинство из них уверены, что певица неоднократно делала инъекции ботокса, и помимо услуг салонов красоты, шансон дива постоянно
обращается к услугам пластических хирургов.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:04
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