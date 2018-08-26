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NASA опубликовали фото газовой туманности в форме глаза

Ученые из NASA опубликовали фотографию туманности NGC 3918, сделанную при помощи одной из камер телескопа “Хаббл”. Облако разноцветного газа напоминает по форме “глаз”.

NASA опубликовали фото газовой туманности в форме глаза


Как заявляют ученые, подобное явление крайне недолговечно по космическим меркам, однако с точки зрения людей, газовое облако просуществует еще несколько десятков тысяч лет. Расстояние до туманности от Земли равняется примерно 4 900 световым годам. Форма газового облака напоминает глаз, пользователи интернета, в том числе некоторые ученые NASA называют этот объект “Глазом Древних” или же “Оком Саурона”.

Впрочем, увидеть туманность в живую людям врядли удастся. Если срок ее жизни равен 99 000 лет, беря во внимание рекорд скорости шаттлов, полет к ней займет примерно 350 миллионов лет без остановок, по идеально ровной траектории. Но даже если лететь со скоростью света, это займет 4900 лет, при этом сменятся более 160 поколений команды шаттла. Хотя, если верить прогнозам видных ученых мира, технологический прогресс с большей долей вероятности даст нам возможность перемещения на такие дистанции ранее чем “глаз” исчезнет.

 
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Наука
Добавил: Юра Качко Сегодня, 13:49
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