IPhone не вошел в число самых продаваемых товаров компании Apple

Исследования показали, что в 2016 году жители США и Канады чаще всего покупали метровый кабель 3,3 Lightning-to-USB 2.0 от Apple. Связано это с частыми поломками и утерей данного аксессуара. На втором месте самых популярных товаров Apple расположились проводные наушники Earpods, третья позиция принадлежит видеоустройству Apple TV.После выхода iPhone 7 в 2017 году популярность адаптера 3,3-мм упала, при этом захватил лидерство переходник 3,5-мм наушников, удерживающий первенство до 2018 года. Хит продаж настоящего времени представлен беспроводными наушниками AirPods.