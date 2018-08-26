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IPhone не вошел в число самых продаваемых товаров компании Apple

На основании анализа продаж сети магазинов электроники BestBuy, самой крупной в северной Америки, эксперты сделали вывод, что IPhone в число самых продаваемых товаров от Apple не входит. Купертиновцы чаще всего продают аксессуары к своим гаджетам.

Исследования показали, что в 2016 году жители США и Канады чаще всего покупали метровый кабель 3,3 Lightning-to-USB 2.0 от Apple. Связано это с частыми поломками и утерей данного аксессуара. На втором месте самых популярных товаров Apple расположились проводные наушники Earpods, третья позиция принадлежит видеоустройству Apple TV.
IPhone не вошел в число самых продаваемых товаров компании Apple


После выхода iPhone 7 в 2017 году популярность адаптера 3,3-мм упала, при этом захватил лидерство переходник 3,5-мм наушников, удерживающий первенство до 2018 года. Хит продаж настоящего времени представлен беспроводными наушниками AirPods.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:21
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