В Уфе Софию Ротару попала в реанимацию

Предварительно уточняется, что певице стало плохо, когда она выступала на корпоративе. Около часа ночи по московскому времени Софию Михайловну увезла скорая помощь в местную больницу.Никакой информации от медиков получить не удается. Однако известно, что к ней приставлены лучшие врачи больницы.