В Уфе Софию Ротару попала в реанимацию
По данным местного портала Ufa1 Народная артистка София Ротару была доставлена в реанимационное отделение около одиннадцати часов вечера. Медикам запрещено распространять подробности диагноза и лечения артистки.
Предварительно уточняется, что певице стало плохо, когда она выступала на корпоративе. Около часа ночи по московскому времени Софию Михайловну увезла скорая помощь в местную больницу.
Никакой информации от медиков получить не удается. Однако известно, что к ней приставлены лучшие врачи больницы.
Предварительно уточняется, что певице стало плохо, когда она выступала на корпоративе. Около часа ночи по московскому времени Софию Михайловну увезла скорая помощь в местную больницу.
Никакой информации от медиков получить не удается. Однако известно, что к ней приставлены лучшие врачи больницы.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:23